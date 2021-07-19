Россияне продолжают экономить на развлечениях, одежде и походах в кафе из-за роста цен

Большинство россиян из-за роста цен в магазинах продолжают экономить, в том числе на развлечениях, одежде, походах в кафе, отпуске. Такие данные были получены в ходе исследования компании NielsenIQ, пишет "Коммерсантъ".

При этом половина опрошенных (49 процентов) оценивает свое материальное положение в ближайшие 12 месяцев как "отличное" и "хорошее". Однако среди потребителей преобладает осторожное отношение к готовности тратить деньги.

Главную причину этого аналитики видят в росте цен на товары постоянного спроса. Эту тенденцию проследили и ретейлеры, отметив, что средний чек покупки стал снижаться.

Уточняется, что сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки денег почти половина россиян отказывается от отпусков (46%), почти треть экономит на посещении театров и кино (29%), 27% экономят на лечении.

В декабре опрос ВЦИОМ показал, что, по мнению большинства россиян, в настоящее время лучше тратить деньги по минимуму. В частности, 68% опрошенных заявили, что сейчас нужно стараться сохранить максимальную сумму на будущее.