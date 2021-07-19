19 Июля 2021
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Восточный Иерусалим (2017) | Фото: www.jerusalemshots.com

В Израиле введут уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился ввести уголовную ответственность за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает его пресс-служба.
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Отмечается, что принято решение уголовно преследовать нарушивших самоизоляцию с ковидом. То есть, судя по всему, в случае задержания будут проводить тест. Также говорится о "высоком потенциале заражения", хотя в Израиле уже должен сформироваться коллективный иммунитет - там привито около 60% от всего населения, или около 85% взрослых. Несмотря на это, здоровье привитых по-прежнему под угрозой. Иначе как можно понимать заявление Беннета, что нарушители режима самоизоляции ставят под угрозу здоровье общества? Только так, что вакцинация привитым ничего не дала, раз они так и не защищены.

Также обращает на себя внимание то, что премьер поручил МВД "урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля за соблюдением карантинных ограничений". Иными словами, цифровой слежки под предлогом борьбы с вирусом.

Напомним, в июне в Израиле отменили почти все ограничения, но почти сразу вернули их и снова ввели масочный режим. С июня идет рост заболеваемости ковидом. После единичных случаев в мае и начале июня сейчас в день фиксируют по 800-900 случаев. Правда, смертей от ковида официально почти нет, но судить об этом точнее по общей смертности.

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Теги: Израиль, коронавирус, самоизоляция



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