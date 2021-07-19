Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки в пятницу до 6,5%

Эксперты ожидают, что на предстоящем 23 июля заседании совета директором Банка России ключевая ставка снова будет повышена. Никто из аналитиков не спрогнозировал, что она останется на прежнем уровне. Большинство считает, что ставку поднимут сразу на 1 п.п. – до 6,5%, пишут "Ведомости". Впрочем, есть и те, кто высказываются за повышение всего на 0,5% - до 6%. Эксперты отмечают, что высокий уровень инфляции никуда не делся, а именно на него в последнее время и ориентируется ЦБ, определяя рост ставки.