19 Июля 2021
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Центр &quot;Эрмитаж-Урал&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Эрмитаж-Урал" после открытия посетили более 12 тысяч человек

С момента открытия в начале июля посетителями культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" стали более 12 тысяч гостей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, для гостей и жителей Екатеринбурга "Эрмитаж-Урал" начал полноценно функционировать с 3 июля. Стоимость стандартного билета составляет 300 руб., для льготной категории граждан 100 руб. и бесплатно для студентов. Одновременно на трех этажах музея может находиться до 400 человек, при этом соблюдая социальную дистанцию.

Центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Первой экспозицией стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века "От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа". Она включает в себя около 80 произведений, в том числе работы всемирно известных мастеров - Гюстава Курбе, Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Гогена, Винсента Ван Гога и других.

Центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Второй этаж заняла постоянная экспозиция, куда вошли разделы про искусство античного мира и западноевропейское искусство, а на третьем этаже создана мемориальная экспозиция "В глубоком тылу", отражающая все стадии эвакуации коллекции. Выставка будет работать до 31 октября 2021 года, следующая экспозиция из Эрмитажа, посвященная портретной живописи в России XVIII-XX веков, откроется весной 2022 года.

Напомним, что торжественное открытие "Эрмитаж-Урал" пришлось отменить из-за третьей волны коронавируса.

Центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Эрмитаж-Урал, посетители, выставка, Екатеринбург



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