19 Июля 2021
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Сергей Шойгу (2016) | Фото: Накануне.RU

СБУ вызвала на допрос Шойгу

СБУ вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу. Он "должен" явиться в мариупольское управление СБУ 20 июля, пишут украинские СМИ.

Шойгу готовы вручить подозрение по статье 260 Уголовного кодекса - "Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей". Дело заведено еще в 2014 году. Аналогичное подозрение хотят вручить и предпринимателю Константину Малофееву.

Печерский районный суд Киева еще в 2016 году выдал ордер на арест Шойгу. Что изменилось сейчас, не сообщается, но эта новость ставит крест даже на теоретически возможной встрече президентов России и Украины. Не исключено, что за этим стоит "партия войны" на Украине, которая не хочет, чтобы Владимир Зеленский набирал политические очки на теме гипотетической встречи с Владимиром Путиным.

Политолог Константин Бондаренко иронизирует, что в случае неявки Шойгу для него наступят последствия согласно УПК Украины - штраф до 1190 гривен.

В соцсетях также шутят, что таким образом в СБУ хотят легализовать "вторжение" России на территорию Украины, так как Шойгу если явится, то точно не один.

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Теги: Украина, СБУ, Сергей Шойгу



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