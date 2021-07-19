19 Июля 2021
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Общество За рубежом
египет курорт отдых туризм (2007) | Фото: album.turizm.ru

В Египте смягчают антиковидные ограничения с "прицелом" на возвращение российских туристов

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения в ожидании возвращения на курорты российских туристов.

Как сообщает АТОР, министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек. Их заполняемость ограничена 70% от максимальной вместимости зала.

Ранее Минтуризма Египта повысило максимальную загрузку гостиниц и ресторанов со стандартных для ковидного времени 50 до 70%, сославшись на улучшение ситуации с коронавирусом.

Как отмечают аналитики АТОР, это сделано с "прицелом" на возвращение российских туристов, когда они смогут прибывать на курорты Красного моря прямыми рейсами.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Но вопрос о запуске чартерных рейсов пока не решен. В Египте ожидают запуска чартеров из России на курорты страны к середине августа.

Напомним, что указ президента о запрете полетов в Египет вступил в силу в 2015 году, после трагедии на Синае, когда разбился самолет российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ посчитала случившееся терактом. После этого документ, отменяющий авиасообщение, претерпевал изменения и в своем последнем виде разрешал регулярные рейсы в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.

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Теги: египет, российские туристы, антиковидные ограничения



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