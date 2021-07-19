В Башкирии снова фиксируют массовую гибель пчел

В Башкирии в разгар медосбора снова наблюдается массовая гибель пчел. Россельхознадзор и прокуратура провели отбор проб в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском районах. В частности, 12 проб подмора взяты в Ермекеевском и 18 – в Кармаскалинском районах.

"Продолжаются выезды в южные районы республики по фактам массовой гибели пчел. Образцы 57 проб подмора отобраны в населенных пунктах Кугарчинского района, по 25 проб патматериала взяты в Зилаирском и Зианчуринском районах", - сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Более 260 проб подмора направлены для исследования в Алтайскую лабораторию ЦНМВЛ в Барнауле. Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий.

Напомним, впервые с массовой гибелью пчел российские пасечники столкнулись в 2019 году. Тогда в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тыс. пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества. Информация о гибели насекомых поступала из Алтайского края, Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областей.

Сообщалось, что причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.

В 2020-м году явление повторилось в нескольких регионах, например, на Алтае.