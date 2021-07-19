Поражение легких при COVID-19 сейчас развивается примерно вдвое быстрее - Минздрав

"Поражение легких при коронавирусе в последнее время стало развиваться примерно вдвое быстрее, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Также, по словам Мурашко, быстрее стало течение всего заболевания, растет и скорость его распространения.

"Если раньше поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", - заявил Мурашко.