19 Июля 2021
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Сергей Сериков (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске сменился куратор сферы ЖКХ

В столице Самотлора сменился глава департамента жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

С 19 июля на должность заместителя главы города, директора департамента ЖКХ назначен Сергей Сериков. Ранее он был заместителем главы Пыть-Яха, руководил департаментом ЖКХ администрации города Нефтеюганска, являлся начальником управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Лангепаса.

Напомним, 30 июня в Нижневартовске завершился первый этап исследования текущего состояния транспортной сети города. Задача исследований – разработка математической модели транспортной сети, предварительный расчет финансового обеспечения для заключения муниципальных брутто-контрактов на оказание транспортных услуг населению, выработка базового сценария развития и системы целевых показателей "Концепции комплексной модернизации автомобильного транспорта общего пользования" города Нижневартовска. Второй этап исследований пройдет уже в осенне-зимний период до 15 ноября.

"Был разработан отдельный план мероприятий по реализации проекта по комплексному развитию общественного транспорта города Нижневартовска, как пилотного города в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Модернизация общественного транспорта города представляет собой оптимизацию маршрутной сети города, заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа, обновление подвижного состава и дорожной инфраструктуры, сервисов для пассажиров", - рассказал Накануне.RU и.о. замглавы города, директора департамента ЖКХ Сергей Лях.

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Теги: Сергей Сериков, департамент ЖКХ



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