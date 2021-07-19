На Кипре прошли беспорядки из-за введения ковидных сертификатов

В Никосии около 2,5 тысячи противников мер по борьбе с коронавирусом устроили беспорядки возле здания кипрского телеканала "Сигма ТВ".

В целом акция носила мирный характер, но перед ее окончанием начались столкновения протестующих с полицией, пишет Regnum.

Кроме того, группа демонстрантов проникла в офис телекомпании "Сигма". Протестующие начали бить витрины и громить мебель. На автостоянке подожгли несколько автомобилей.

Ранее протестующие собирались возле президентского дворца, чтобы выразить свое несогласие с введением антиковидных сертификатов SafePass, необходимых для прохода практически в любое общественное место.

Манифестанты выступили и против обязательной вакцинации.