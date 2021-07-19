"Илон Маск просто бы посмеялся над нами": российские космонавты могут лишиться скафандров

Российские космонавты могут лишиться возможности выходить в космос на МКС из-за окончания гарантийного срока скафандров, имеющихся на борту станции и вообще в наличии. Речь о скафандрах "Орлан-МКС", рассчитанных на 20 выходов в открытый космос. Скоро на МКС будет доставлен новый модуль "Наука", и его монтаж потребует около 10 выходов в открытый космос, так что оставшегося "запаса" на долго не хватит.

По словам главы НПО "Звезда Сергея Позднякова, заказ новых скафандров не согласован, контракта нет, а его оформление может занять не то, что месяцы – годы.

"Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - цитирует Позднякова РИА Новости.

По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний.

"На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - сказал он.