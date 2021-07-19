Администрация Челябинска расторгает контракт на строительство двух дорог. Подрядчик на месяц отстает от графика

Администрация Челябинска начнет работу по расторжению муниципального контракта с подрядчиком "Урал-Сервис-Групп" по строительству участков дорог на улице Академика Макеева и проспекте Героя России Евгения Родионова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал на аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, освоение на участке по проспекту Героя России Евгения Родионова оценивается на уровне 7%. Остывание от графика по разным позициям составляет от одной до четырех недель.

"Подрядчик обещает усилиться, но, к сожалению, это все на словах. Мы фиксируем еженедельно, что значительного прорыва на участке нет. Мы предлагаем начать претензионную работу по расторжению контракта в одностороннем порядке", - отметил замглавы.

По его словам, если подрядчик ускорится, то контракт расторгать не будут.

Напомним, в конце прошлого года с "Урал-Сервис-Групп" был расторгнут контракт на строительство набережной. Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей. В феврале 2021 г. был объявлен новый конкурс, на который поступила только одна заявка. Победителем стало ООО "Строймеханизация". Компания выполнит работы за 489,6 млн руб.