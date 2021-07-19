19 Июля 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести пособие для пенсионеров за прививку от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата главе Минтруда Антону Котякову.

Власов подчеркнул, что руководство ряда регионов стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым, однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса.

Депутат предложил ввести единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан.

В ряде регионов России власти уже ввели единовременные стимулирующие выплаты для пожилых людей за вакцинацию от COVID-19.

На Чукотке люди старше 60 лет, которые сделали прививку, получат 2 тысячи рублей, в Магаданской области пенсионерам положены выплаты по одной тысячи рублей. В Хабаровском крае пенсионерам в преддверии Пасхи за вакцинацию вручали бесплатный десяток яиц.

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Теги: пенсионеры, выплаты, вакцинации



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