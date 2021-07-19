Японцы выражают недоверие властям, решившимся проводить Олимпиаду

Ситуация в Олимпийской деревне в Токио ухудшается. Так, сегодня было выявлено еще три новых случая заражения коронавирусом среди людей, имеющих отношение к Играм, заявили в оргкомитете Олимпиады. Впрочем, речь идет не о спортсменах или тренерах – COVID-19 подтвердился у людей из числа подрядчиков и персонала.

Всего с 1 июля заболели 58 человек, имеющих отношение к Олимпиаде, среди них были и спортсмены, и члены сборных. Например, был госпитализирован массажист женской сборной России по регби.

На этом фоне пришли неприятные данные опросов о доверии японцев своему правительству. Поддержка властей опустилась до рекордно низкого уровня – 31%. Также сообщается, что 87% жителей страны опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после проведения соревнований.

Ситуация с Олимпиадой настолько плоха, что один из главных спонсоров Олимпиады – компания Toyota – отказалась от трансляции рекламы, связанной с Играми. Концерн опасается имиджевых потерь из-за поддержки соревнований. Также на открытии Олимпиады отказался присутствовать президент Toyota Motor Акио Тоёда.