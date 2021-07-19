В США после ковид-вакцинации умерли уже 11 тыс. человек
В США после вакцинации от коронавиурса умерли уже 11 тыс. человек. Таковы данные официальной американской системы учета побочных эффектов от вакцин VAERS.
Всего после вакцинации были госпитализированы почти 31 тыс. человек. Причем это не случаи заболевания ковидом, а именно госпитализации вследствие осложнений от вакцин. Иными словами, это относится к вопросу не эффективности вакцин, а их безопасности.
Большинство смертей произошли от вакцин Pfizer - 7,4 тыс. Мужчин умерло лишь чуть больше, то есть фактор пола практически не оказывает влияния. А вот распределение по возрасту имеет важную особенность. С одной стороны, чем больше возраст, тем больше смертей, что объясняется как состоянием здоровья с увеличением возраста, так и бóльшим число прививок. Но с другой - почти 40% умерших после вакцин (4,2 тыс.) отнесены к неизвестному возрасту. Это вынуждает предположить, что наибольшие потери были в социальных учреждениях, где вакцины кололи всем без разбора, первым делом испытывая их на самых незащищенных слоях населения. То есть данные свидетельствуют в пользу экспериментов над людьми.
То, что умершие умирали именно от вакцин, ясно из следующих данных. Подавляющее большинство смертей произошли в самые первые дни после укола. Со второго дня, если считать день укола нулевым, число смертей резко уменьшается. Так, в день укола скончались более 1,5 тыс. человек, в первый день - 1,7 тыс., во второй - 816. На них пришлась половина всех смертей из зафиксированных по дням.
Массовую вакцинацию в США резко осуждают бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон, профессор медицины Питер Маккалоу, и даже изобретатель мРНК-вакцин Роберт Мэлоун, который подчеркивает, что новые вакцины экспериментальные, а анализ рисков не проводится.