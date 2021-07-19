19 Июля 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

В США после ковид-вакцинации умерли уже 11 тыс. человек

В США после вакцинации от коронавиурса умерли уже 11 тыс. человек. Таковы данные официальной американской системы учета побочных эффектов от вакцин VAERS.
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Всего после вакцинации были госпитализированы почти 31 тыс. человек. Причем это не случаи заболевания ковидом, а именно госпитализации вследствие осложнений от вакцин. Иными словами, это относится к вопросу не эффективности вакцин, а их безопасности.

Большинство смертей произошли от вакцин Pfizer - 7,4 тыс. Мужчин умерло лишь чуть больше, то есть фактор пола практически не оказывает влияния. А вот распределение по возрасту имеет важную особенность. С одной стороны, чем больше возраст, тем больше смертей, что объясняется как состоянием здоровья с увеличением возраста, так и бóльшим число прививок. Но с другой - почти 40% умерших после вакцин (4,2 тыс.) отнесены к неизвестному возрасту. Это вынуждает предположить, что наибольшие потери были в социальных учреждениях, где вакцины кололи всем без разбора, первым делом испытывая их на самых незащищенных слоях населения. То есть данные свидетельствуют в пользу экспериментов над людьми.

То, что умершие умирали именно от вакцин, ясно из следующих данных. Подавляющее большинство смертей произошли в самые первые дни после укола. Со второго дня, если считать день укола нулевым, число смертей резко уменьшается. Так, в день укола скончались более 1,5 тыс. человек, в первый день - 1,7 тыс., во второй - 816. На них пришлась половина всех смертей из зафиксированных по дням.

Массовую вакцинацию в США резко осуждают бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон, профессор медицины Питер Маккалоу, и даже изобретатель мРНК-вакцин Роберт Мэлоун, который подчеркивает, что новые вакцины экспериментальные, а анализ рисков не проводится.

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Теги: вакцина, вакцинация, США, смертность



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