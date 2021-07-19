19 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

"Лукойл" и правительство Москвы будут развивать туризм в Югре

Губернатор Наталья Комарова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Лукойла" Вагит Алекперов договорились о сотрудничестве в сфере туризма в ХМАО, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Соглашение заключено на пять лет. Основными направлениями сотрудничества стали формирование туристских маршрутов, в том числе в рамках проектов "Город открытий" и "Путешествуй по Югре", увеличение взаимных турпотоков, реализация программ обмена школьниками и волонтерами, развитие сотрудничества между субъектами туристской индустрии и другие.

"В нашем регионе функционируют филиалы художественного театра, "Русского музея". В автономном округе – уникальная природа. Здесь можно побывать на слиянии двух великих рек – Оби и Иртыша, горе Народная, стойбищах, где живут коренные народы ханты, манси, ненцы. Это то, что отличает наш регион от других", – сказала губернатор.

В Югре созданы все возможности для обучения, трудовой деятельности, участия в крупных деловых мероприятиях, в числе которых международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", Югорский лыжный марафон и многие другие, отметила Комарова.

"Туристическая отрасль в период пандемии переживает не самые простые времена. Число туристов, особенно иностранных в стране, снизилось. Но при этом продолжает развиваться внутренний, межрегиональный туризм. Подписанный документ уникален, так как предусматривает развитие детского, школьного, семейного туризма, повышение качества и поддержки со стороны властей регионов и компании "Лукойл", – заявил Сергей Собянин.

Наталья Комарова, Сергей Собянин, Вагит Алекперов(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Вагит Алекперов сказал, что участие компании в реализации соглашения демонстрирует ее заинтересованность в развитии городов присутствия.

"Мы заинтересованы, чтобы такие города, как Когалым, Лангепас, Урай, Покачи получили новый толчок в развитии, и из моногородов переросли в многоотраслевые города с уникальной инфраструктурой", – подчеркнул он.

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Теги: Наталья Комарова, Сергей Собянин, Вагит Алекперов



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