Блогер-урбанист Илья Варламов возмущен, что в Тюмени идет стройка ЖК на месте старинной мостовой

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал властей Тюмени из-за продолжения строительства ЖК "Вознесенский" там, где недавно были найдены остатки деревянной мостовой предположительно XVIII-XIX веков и булыжной мостовой конца XIX - начала XX веков, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы по возведению домов продолжаются, несмотря на находку.

"В Тюмени археологи борются, чтобы сохранить остатки каменной мостовой жилой застройки XVIII-XIX веков, которые случайно были найдены в вырытых колодцах при строительстве ЖК "Вознесенский". После этого ученые пытаются достучаться до властей, чтобы ценный культурный слой не был уничтожен. Однако на них просто не обращают внимание", - высказался урбанист.

Первый день археологических раскопок состоялся 7 июля. Раскопки продлятся до 25 июля.