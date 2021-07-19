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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жительнице Екатеринбурга слали угрозы из-за долга. В ситуации разбирался суд

В Екатеринбурге суд оштрафовал микрокредитную организацию за угрозы должнице.
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Еще в ноябре прошлого года в УФССП по Свердловской области обратилась женщина и рассказала, что ей на телефон поступают звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованиями вернуть долг. Выяснилось, что в свое время она заключила договор займа с ООО "Ценность", но накопила задолженность.

Судебными приставами было проведено свое расследование, которое подтвердило, что свердловчанке действительно шли многочисленные звонки и сообщения от неизвестных. В мессенджер ей приходили тексты, унижающие честь и достоинство, оказывающие психологическое давление в виде угроз как самой женщине, так и членам ее семьи.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, были предупреждения и о том, что вопрос взыскания задолженности передан в суд и должницу ждет скорый арест имущества и счетов. Хотя, как показало расследование, ни с каким заявлением микрокредитная организация никуда не обращалась.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал ООО "Ценность" имеющим отношение к рассылке и назначил административный штраф в 30 тысяч рублей. Организация подала апелляцию в областной суд, но там оставили решение первой инстанции без изменения.

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Теги: долг, угрозы, суд



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