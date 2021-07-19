19 Июля 2021
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Общество В России
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Почти 70% россиян не готовы вакцинировать детей от COVID-19

Более половины (69%) российских родителей оказались не готовы отвести своего ребенка на прививку против коронавируса, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Среди причин против того, чтобы отвести ребенка на прививку, россияне назвали недостаточную изученность вакцины.

Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей подростков, еще 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.

Напомним, ранее разработчик вакцины "Спутник V" сообщил о начавшемся в Москве клиническом тестировании вакцины на подростках в возрасте 12-17 лет. Но на завершающий этап исследование выйдет только через год.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова считает, что такое заявление - преждевременно. По ее словам, начинать массовую вакцинацию детей можно будет только после полного завершения клинических испытаний, и даже в этом случае прививки детям будут делать только с согласия родителей.

Между тем, в некоторых регионах Швеции согласие родителей на вакцинацию ребенка может не потребоваться, пишет Regnum. К примеру, в Уппсале координатор по вакцинам Инге Брюс заявила: "Мы намерены оценить степень зрелости каждого отдельного молодого человека в связи с вакцинацией, и если мы будем сомневаться в ней, то мы потребуем согласие родителей".

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Теги: вакцинация детей, коронавирус



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