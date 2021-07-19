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1 сентября, канцтовары, День знаний (2014) | Фото: Накануне.RU

Канцтовары могут подорожать к началу учебного сезона на 10-30%

Канцелярские товары в рознице могут подорожать к началу нового учебного года. Это связано с ростом стоимости продукции у производителей. Больше всего дорожают тетради, ручки, альбомы для рисования. В итоге рост цен составит в среднем 10-30%, считают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, пишут "Ведомости".

Напомним, в прошлом году из-за пандемии изменились как сроки подготовки к школе, так и сами минимальные наборы канцтоваров для школьников – родители предпочитали не тратить средства в ожидании объявления очередного периода "удаленки" или удлинения каникул.

В этом году родители первоклассников получат единовременные выплаты к 1 сентября в размере 10 тыс. руб. Причем деньги выплатят и родителям шестилетних детей, даже если они не пойдут в этом году в школу. Президент России Владимир Путин, правда, попросил родителей таких детей потратить деньги на образовательную подготовку к школе.

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Теги: канцтовары, учебный год, рост цен



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