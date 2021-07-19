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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
летний отдых, пляж, дети, море (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На озере Зеркальное в Югре утонул подросток

В минувшее воскресенье на озере Зеркальное пляж СУПТР-10 в пгт. Приобье (ХМАО-Югра) утонул мальчик 2006 г.р. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Центроспас-Югория".

На место происшествия выезжали спасатели. Прибыв, они опросили свидетелей и начали проведение водолазных спусков. Тело утонувшего подростка было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают, что причиной гибели пловцов часто бывает сковывающая их движения судорога из-за:

  • Переохлаждения в воде.
  • Переутомления мышц, вызванного длительной работой их без расслабления и беспрерывным плаванием одним стилем.
  • Купания незакаленного человека в воде с низкой температурой.
  • Предрасположенности пловца к судорогам.

В каждом из этих случаев пловцу рекомендуется переменить стиль плавания и по возможности выйти из воды. Если же условий для немедленного выхода из воды нет, необходимо действовать следующим образом:

  • При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак;
  • При судороге икроножной мышцы необходимо подогнувшись, двумя руками обхватить стопы пострадавшей ноги и с силой поджать ногу в колене спереди к себе;
  • При судороге мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени (у лодыжки за подъем) и, согнув ее в колене, подтянуть с силой назад к спине.
  • Лучшим способом отдыха на воде является положение "Лежа на спине".
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Теги: подросток, озеро, смерть



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