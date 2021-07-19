На озере Зеркальное в Югре утонул подросток
В минувшее воскресенье на озере Зеркальное пляж СУПТР-10 в пгт. Приобье (ХМАО-Югра) утонул мальчик 2006 г.р. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Центроспас-Югория".
На место происшествия выезжали спасатели. Прибыв, они опросили свидетелей и начали проведение водолазных спусков. Тело утонувшего подростка было обнаружено и передано сотрудникам полиции.
Спасатели напоминают, что причиной гибели пловцов часто бывает сковывающая их движения судорога из-за:
- Переохлаждения в воде.
- Переутомления мышц, вызванного длительной работой их без расслабления и беспрерывным плаванием одним стилем.
- Купания незакаленного человека в воде с низкой температурой.
- Предрасположенности пловца к судорогам.
В каждом из этих случаев пловцу рекомендуется переменить стиль плавания и по возможности выйти из воды. Если же условий для немедленного выхода из воды нет, необходимо действовать следующим образом:
- При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак;
- При судороге икроножной мышцы необходимо подогнувшись, двумя руками обхватить стопы пострадавшей ноги и с силой поджать ногу в колене спереди к себе;
- При судороге мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени (у лодыжки за подъем) и, согнув ее в колене, подтянуть с силой назад к спине.
- Лучшим способом отдыха на воде является положение "Лежа на спине".