На озере Зеркальное в Югре утонул подросток

В минувшее воскресенье на озере Зеркальное пляж СУПТР-10 в пгт. Приобье (ХМАО-Югра) утонул мальчик 2006 г.р. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Центроспас-Югория".

На место происшествия выезжали спасатели. Прибыв, они опросили свидетелей и начали проведение водолазных спусков. Тело утонувшего подростка было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают, что причиной гибели пловцов часто бывает сковывающая их движения судорога из-за:

Переохлаждения в воде.

Переутомления мышц, вызванного длительной работой их без расслабления и беспрерывным плаванием одним стилем.

Купания незакаленного человека в воде с низкой температурой.

Предрасположенности пловца к судорогам.

В каждом из этих случаев пловцу рекомендуется переменить стиль плавания и по возможности выйти из воды. Если же условий для немедленного выхода из воды нет, необходимо действовать следующим образом: