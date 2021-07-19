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Праздник хороводов &quot;Калиновка&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители Калиновского прогулялись ради экологии Шарташа и переноса логопарка

В Екатеринбурге прошло очередное протестное мероприятие жителей микрорайона Калиновский. Екатеринбуржцы просят отодвинуть строительство логопарка за ЕКАД. В настоящий момент работы идут вплотную к Шарташскому лесопарку и берегу озера Шаршаш. Как передает корреспондент Накануне.RU, жители устроили народную прогулку в качестве обозначения своей позиции. По словам активистов, ранее на этом месте публичное мероприятие в форме митинга или пикета не были согласованы организаторам со стороны министерства общественной безопасности.

Люди вышли в русских народных костюмах на большую прогулку.

Праздник хороводов "Калиновка"(2021)|Фото: Накануне.RU

"На прогулку вышли 60 человек. Сейчас по сути это единственная доступная нам форма действий - оффлайн-взаимодействия с городом по нашей проблеме. Мы не сдаем и будем использовать все возможности", - заявила организатор акции, активистка Надежда в беседе с нашим агентством.

Резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют по поводу вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.

Праздник хороводов "Калиновка"(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что ранее активисты выходили на одиночные пикеты протеста в разных районах города. Ранее администрация Екатеринбурга утвердила план стройки логопарка.

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Теги: логопарк, протест. Шарташ, Калиновский



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