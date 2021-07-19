19 Июля 2021
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Общество Пермский край
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

В пермских учреждениях ГУФСИН запретили длительные свидания из-за коронавируса

Во всех учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю временно приостановлены длительные свидания с родственниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.

Постановлению главного государственного санитарного врача-начальника филиала "ЦГСЭН" МСЧ-59 ФСИН России о запрете длительных свиданий вступает в силу сегодня - 19 июля 2021 г. При этом краткосрочные свидания на данный момент все еще продолжают действовать.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте и в соцсетях ГУФСИН России по Пермскому краю", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что последний раз аналогичные ограничения в прикамских колониях и СИЗО вводились весной, а позже и в ноябре прошлого года.

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Теги: ГУФСИН, свидание, коронавирус, ограничения



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