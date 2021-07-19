Биочип для тестирования на коронавирус создают в России

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной, подведомственный Роспотребнадзору, разрабатывает биочип, который позволит выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, прототип ДНК-биочипа планируется разработать после изучения региональных особенностей пневмоний.

Работы над созданием биочипа для индикации коронавирусной инфекции ведутся также и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут, пишут "Известия".