19 Июля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Биочип для тестирования на коронавирус создают в России

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной, подведомственный Роспотребнадзору, разрабатывает биочип, который позволит выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, прототип ДНК-биочипа планируется разработать после изучения региональных особенностей пневмоний.

Работы над созданием биочипа для индикации коронавирусной инфекции ведутся также и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут, пишут "Известия".

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Теги: биочип, коронавирус



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