Гиперзвуковую ракету "Циркон" успешно испытали в Белом море

Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря. Удаление от цели составило более 350 км, сообщили в Минобороны России.

В конце июня этого года Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей"скоро встанут на боевое дежурство.

По словам главы государства, новая программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро страны.