19 Июля 2021
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Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Гиперзвуковую ракету "Циркон" успешно испытали в Белом море

Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря. Удаление от цели составило более 350 км, сообщили в Минобороны России.
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В конце июня этого года Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей"скоро встанут на боевое дежурство.

По словам главы государства, новая программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро страны.

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Теги: циркон, гиперзвуковая ракета, фрегат, учебная стрельба



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