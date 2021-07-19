Символ Екатеринбурга запустят в космос и покажут в музее после возвращения на Землю

Символ Екатеринбурга - копию стелы "Европа-Азия" - отправят в космос. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы столицы Урала.

Парламент Екатеринбурга посетил летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Депутаты задали гостю ряд вопросов и передали космонавту уменьшенную копию стелы "Европа-Азия" с просьбой взять ее в следующий полет.

Предполагается, что побывавшая в космосе статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти. Напомним, что его планируется открыть в здании Екатеринбургской городской думы.

Олег Артемьев совершил два космических полета: первый на транспортном пилотируемом корабле "Союз ТМА-12М" в 2014 году, второй - на "Союзе МС-08" в 2018 году. Общая продолжительность его полетов превысила год, за это время он три раза вышел в открытый космос. В 2016 году был удостоен звания Героя России.