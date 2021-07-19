19 Июля 2021
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Уменьшенная копия стелы &quot;Европа — Азия&quot; (2021) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Символ Екатеринбурга запустят в космос и покажут в музее после возвращения на Землю

Символ Екатеринбурга - копию стелы "Европа-Азия" - отправят в космос. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы столицы Урала.

Парламент Екатеринбурга посетил летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Депутаты задали гостю ряд вопросов и передали космонавту уменьшенную копию стелы "Европа-Азия" с просьбой взять ее в следующий полет.

Предполагается, что побывавшая в космосе статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти. Напомним, что его планируется открыть в здании Екатеринбургской городской думы.

Виктор Тестов, Олег Артемьев(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Олег Артемьев совершил два космических полета: первый на транспортном пилотируемом корабле "Союз ТМА-12М" в 2014 году, второй - на "Союзе МС-08" в 2018 году. Общая продолжительность его полетов превысила год, за это время он три раза вышел в открытый космос. В 2016 году был удостоен звания Героя России.

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Теги: космос, символ, музей, Екатеринбург



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