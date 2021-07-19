19 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Главный "единоросс" в муниципалитете Ярославля призвал рассекретить статистику осложнений после вакцинации

Бывший главврач ярославской больницы имени Соловьева и глава фракции "Единой России" в муниципалитете Ярославля Александр Дегтярев раскритиковал принудительную вакцинацию на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике. Об этом сообщает "ЯрНьюс".
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Как заявил Дегтярев, даже у врачей нет единого мнения. Также нет четких критериев по вакцинации - когда можно и нужно делать прививку.

Кроме того, он задал вопрос: почему статистика по осложнениям после вакцинации скрывается? На возражение депздрава, что это не секрет, он сказал, что реальных цифр никто не знает.

"Вот я врач, я не знаю сколько. А это надо широко освещать, [что] есть такие-то осложнения. Если 80% тромбоза из-за этих осложнений, а 20% - кровотечения, ну, давайте будем выбирать, что назначать, под контролем медиков", - призвал Дегтярев.

Он также подчеркнул, что принципиально против вакцинации в торговых центрах и еще не не пойми где.

Примечательно, что вакцинация вне медицинских учреждений запрещена инструкциями к самим вакцинам. В них написано четко: "Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику у населения". Однако на эти требования никто не обращает внимания, то есть вся прививочная кампания происходит с грубейшим нарушением инструкции. Также в них сказано, что они подготовлены на основании ограниченного объема клинических данных и будут дополняться по мере поступления новых данных. Но этого не происходит - статистика скрывается, а чиновники время от времени озвучивают какие-то цифры, из которых невозможно сделать полноценных выводов.

Это тем более актуально, что озвученные данные свидетельствуют: эффективность вакцин почти нулевая, поскольку вероятность заболеть после вакцинации примерно такая же, как и без нее. Утверждения о том, что привитые переносят болезнь в легкой форме, ничем не подтверждены из-за сокрытия статистики, в том числе по побочным эффектам.

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Теги: вакцина, вакцинация, побочные эффекты, осложнения



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