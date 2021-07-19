Якутск и десятки населенных пунктов окутало ядовитым дымом от пожаров

В Якутске частично восстановлена работа аэропорта, которая была ограничена на минувших выходных в связи с задымленностью от природных пожаров.

Однако есть и задержки, часть рейсов отменена.

Как отмечает Regnum, при этом ситуация все еще не нормализовалась. Якутск и еще 60 населенных пунктов находятся в зоне задымленности. Людей просят не выходить из дома.

Содержание вредных частиц, по данным сервиса IQAir, в городском воздухе Якутска превышает допустимую норму примерно в 59 раз.

Ранее также было приостановлено движение паромов на реке Лена в связи с нулевой видимостью из-за пожаров. На федеральной трассе "Колыма" также была ухудшена видимость.

Напомним, республика так же, как и год назад, охвачена лесными пожарами. Огонь бушует на площади больше 1,3 миллиона гектаров. В Якутии действует режим ЧС. Вход на территорию национального парка "Ленские столбы" временно закрыт.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу направил на тушение пожаров в Якутию самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.