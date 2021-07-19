19 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Краснокамске ликвидировали пожар, из-за которого был введен режим ЧС

Пожар, из-за которого в Краснокамском городском округе был введен режим ЧС муниципального уровня, ликвидирован, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Справиться с пожаром удалось 18 июля, в 21.00. Участие в тушении принимали 142 человека и 27 единиц техники. Сообщается, что площадь возгорания составила 190 га.

Пламя вспыхнуло 10 июля на болоте урочища Суходол около станции Шабуничи. По предварительным данным, одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Тушение пожара было осложнено болотистой труднодоступной местностью и ветром. С 13 июля в Краснокамске был введен режим ЧС. Пребывание граждан в лесах ограничено.

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Теги: лесной пожар, природный пожар, тушение пожара



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Ранее 15.07.2021 12:54 Мск В Краснокамске из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня


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