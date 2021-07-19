Директор Шарташского лесопарка пожаловался на пьяных взрослых, ломающих детские аттракционы

Директор лесопарка на Шарташе Артур Зиганшин пожаловался на взрослых посетителей детской площадки, которые, "желая вспомнить детство", ломают аттракционы. Свое недовольство Зиганшин высказал на своей странице в Facebook.

"Хорошая погода и зачастую алкоголь, и вот уже великовозрастный детина лезет на детскую площадку порезвиться. Посетители Шарташского лесопарка все чаще жалуются на тех, кто решил вспомнить детство: качели, карусели и горки после таких игрищ приходят в негодность", - рассказал директор лесопарка.

Он также отметил, что детские площадки не рассчитаны на вес взрослого человека, а случаи подобного рода являются актом вандализма. Очевидцам подобных происшествий необходимо звонить в полицию по номеру 102.

Напомним, что в начале месяца Артур Зиганшин довольно резко высказался о работе подрядчика, выполняющего работы по благоустройству территории Шарташского лесопарка.