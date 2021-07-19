Прилепин предложил Зюганову объединить КПРФ и СРЗП после выборов

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин предложил главе КПРФ Геннадию Зюганову объединить партии в парламентскую оппозиционную коалицию. Об этом говорится в письме Прилепина на имя Зюганова, которое цитирует РИА Новости.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", - пишет Прилепин.

По мнении писателя, у партий нет никаких идеологических разногласий: обе выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом, за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое.

"России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", - добавил он.