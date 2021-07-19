В одном из районов Югры достигнут показатель вакцинации от коронавируса в 60%

Ханты-Мансийский район первым в Югре достиг показателя вакцинации от коронавируса в 60% взрослого населения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Взрослое население Ханты-Мансийского района – 9 тыс. 868 жителей, 60%, которые необходимо привить, - 5 тыс. 810 жителей. План по вакцинации выполнен полностью", - написал в своём Instagram директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Он уточнил, что население Югры – 1 млн 687 тыс. 645 человек. Запланирована вакцинация 755 тыс. 755 жителей (60% взрослого населения). Вакцинированы 437 тыс. 785 югорчан (57,9%) от плана или 25,9% от всех жителей.