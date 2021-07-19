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Происшествия Свердловская область
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга угнал автомобиль и сжег его дотла

В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в угоне и поджоге автомобиля. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о горящей в районе 14 км Сибирского тракта машине марки "Ока" поступил рано утром 15 июля. Еще через полчаса в полицию обратился 65-летний владелец авто, который пояснил, что его угнали от дома №21 на улице Прибалтийской. Ущерб пенсионер оценил в 30 тысяч рублей.

Сыщики выяснили, что наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог. Впоследствии сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в угоне. На изъятых полицейскими записях с камер наблюдения было видно, как злоумышленник сначала толкал автомобиль, а тот не заводился. Угонщик все же сумел запустить мотор и поехал, но через некоторое время съехал с дороги на обочину.

Тогда прямо из салона при помощи зажигалки мужчина поджег машину. Когда обивка загорелась, он вышел и покинул место пожара. В итоге автомобиль выгорел полностью.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством". Также решается вопрос о возбуждении дела об умышленном уничтожении чужого имущества.

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Теги: автомобиль, поджог, угон, Екатеринбург



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