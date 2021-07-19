19 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Алексей Текслер, поселок Джабык, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В южноуральских поселках, пострадавших от лесных пожаров, до октября восстановят дома

В Челябинской области до 1 октября восстановят дома в пострадавших от лесных пожаров поселках Джабык и Запасное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

В первую очередь будут восстановлены дома пострадавшим, у которых нет другого жилья.

Денежные выплаты за частичную или полную потерю имущества в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно смогут получить жители без прописки в Джабыке и Запасное. Власти готовы оказать помощь жителям, которым потребуется решение суда в этом вопросе. Те, кто в результате лесных пожаров потерял дачу, смогут получить денежную компенсацию или им за счет компенсации построят новый дом.

Будет увеличено в три раза финансирование на лесовосстановление. Средства в том числе пойдут на реабилитацию Джабык-Карагайского бора.

Также Губернатор Алексей Текслер поручил проработать на следующей неделе вопрос о снятии режима ЧС, который был введен из-за лесных пожаров.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.

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Теги: поселок Джабык, лесной пожар, Алексей Текслер, Запасное,



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