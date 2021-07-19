19 Июля 2021
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Экономика В России
хлеб, хлебокомбинат, выпечка (2019) | Фото: pixabay.com

Хлебопеки предупредили ритейлеров о росте цен на 7-12% с августа

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%, пишет "Коммерсантъ".

Это объясняется подорожанием маргарина и упаковочного материала. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, которые таким образом компенсировали выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен.

Как пояснил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, господдержка, которая призвана компенсировать цены на сырье, не делает этого полностью.

В Минсельхозе предпосылок для роста цен не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья.

Ранее Российский союз пекарей (РСП) подверг критике разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Там сообщили, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 млрд руб. из-за новых правил, что непременно скажется на ценах продукции.

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Теги: хлеб, подорожание хлеба, рост цен



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