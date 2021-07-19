Мишустин назначит каждому федеральному округу курирующего вице-премьера

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначит каждому федеральному округу курирующего вице-премьера, пишет РБК со ссылкой на источник. Вице-премьеры будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова – Северо-Западный, Дмитрий Григоренко – Центральный, Юрий трутнев останется куратором Дальнего Востока, Юрий Борисов – Уральский, Александр Новак – Северрный Кавказ, Дмитрий Чернышенко – Приволжский, Марат Хуснуллин будет курировать Южный федеральный округ (сейчас он уже курирует Крым).