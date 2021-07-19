19 Июля 2021
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

СМИ: 23 июля ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 6,5%

23 июля состоится очередное заседание совета директоров Центробанка РФ по ключевой ставке.

Ни один из опрошенных аналитиков не ожидает ее сохранения на нынешнем уровне в 5,5%. Девять аналитиков из 19 прогнозируют повышение ключевой ставки на 1 п. п. до 6,5%. Другая группа аналитиков предполагает ее повышение до 6%.

Как сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, среди факторов, которые определят на заседании повышение ключевой ставки - сохранение высокого уровня инфляции и пересмотр Банком России своих прогнозов по темпам повышения ключевой ставки.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что ставка повысится на 0,5–1 п. п., пишут "Ведомости".

Ранее глава ЦБ РФ заявила, что 23 июля может быть принято решение о повышении ключевой ставки в диапазоне от 0,25% до 1%.

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Теги: ключевая ставка, Банк России, инфляция



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Ранее 28.06.2021 13:22 Мск Ключевая ставка в июле после повышения может составить до 6,5%


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