СК Москвы проверит информацию о применении силы при задержании нетрезвой женщины

Московский Следственный комитет проверит факты на видео, появившиеся в соцсетях.

По них видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать нетрезвую женщину на улице.

По словам очевидцев, подвыпившая москвичка несколько раз оттолкнула стража правопорядка, после чего другой полицейский схватил ее за волосы и насильно затолкнул в патрульную машину. При этом женщину несколько раз ударили по лицу.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал "360".