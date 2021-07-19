19 Июля 2021
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

СК Москвы проверит информацию о применении силы при задержании нетрезвой женщины

Московский Следственный комитет проверит факты на видео, появившиеся в соцсетях.

По них видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать нетрезвую женщину на улице.

По словам очевидцев, подвыпившая москвичка несколько раз оттолкнула стража правопорядка, после чего другой полицейский схватил ее за волосы и насильно затолкнул в патрульную машину. При этом женщину несколько раз ударили по лицу.

В настоящее время  проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал "360".

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Теги: Москва, полиция, следственные органы



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