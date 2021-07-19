19 Июля 2021
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Москва-сити (2021) | Фото: Накануне.RU

Синоптики обещали похолодание жителям ЦФО

В ЦФО к 22 июля температура опустится ниже климатической нормы.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в регионе похолодает до 17-20 градусов. 19 июля воздух прогреется до 30 градусов, ожидается облачность.

В понедельник и вторник синоптики прогнозируют осадки, сообщает РИА "Новости".

Ранее в МЧС порекомендовали москвичам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше чистой воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

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Теги: похолодание, Москва, погода



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