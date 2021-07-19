19 Июля 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин потребовал передать дела об автоаварии с погибшими детьми в СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела об автоаварии с двумя погибшими детьми в Москве из полиции в СКР, сообщает ведомство.

В качестве оснований приводятся "широкий общественный резонанс" и обеспечение "тщательного установления всех обстоятельств произошедшего". Как считает городская прокуратура, для этого нет оснований.

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов в Москве автомобиль наехал на троих детей в сопровождении родителей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Двое из детей погибли. 9-месячный ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Машиной управляла 18-летняя Валерия Башкирова. Суд отправил ее под домашний арест. После смерти второго ребенка прокуратура потребовала поместить ее в СИЗО.

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Теги: Бастрыкин, дети, дтп



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