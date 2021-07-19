19 Июля 2021
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Общество За рубежом
ханой вьетнам (2012) | Фото: Накануне.ru

Власти Ханоя объявили изоляцию жителей

Столица Вьетнама, Ханой, с 19 июля ужесточает ограничения на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщает правительство Вьетнама, людям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить продукты питания, лекарства, а также в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Работать разрешено только сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Прибывающие в Ханой должны заполнять декларации о состоянии здоровья. В городе запрещено собираться группами больше пяти человек.

Под запрет попали свадьбы, но разрешены траурные мероприятия.

Ранее вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов: он более заразный и легко передается воздушным путем. 

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Теги: Вьетнам, коронавирус, эпидемия



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