19 Июля 2021
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Общество В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Росстат: более половины россиян недовольны своей зарплатой

Около 44% российских граждан удовлетворены уровнем своей зарплаты.

47,1% удовлетворены не вполне, 8,8% совсем недовольны. Об этом следует из данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.

При этом среди довольных уровнем зарплаты больше мужчин - 46,4% против 41,3%.

82,8% опрошенных сообщили, что удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% граждан не вполне довольны, остальные совсем не удовлетворены графиком.

75,9% полностью устраивают их условия труда, 22% — не вполне, еще 2,1% участников исследования отзываются о них отрицательно.

Напомним, в первом полугодии 2021 года рост зарплат россиян по-прежнему не успевал за инфляцией, говорится в исследовании Банка данных заработных плат hh.ru. Причем такая тенденция продолжается с 2020 года.

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Теги: зарплата, Росстат



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