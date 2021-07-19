Роскомнадзор: YouTube - лидер по неудаленному незаконному контенту

Видеосервис YouTube чаще других ограничивает доступ к материалам российских СМИ.

Как говорится в сообщении Роскомнадзора, данная социальная сеть также лидирует по неудаленному противоправному контенту. Таким образом, в ведомстве отреагировали на блокировку видеоролика российского сенатора Алексея Пушкова "Наступление на психику малышей. Дети как жертвы транссексуальной революции".

Владельцу YouTube (Google) Роскомнадзор направил больше 24 тыс. требований об удалении запрещенного контента. Не было удалено около 5 тыс. материалов. Ведомство также потребовало разблокировать видеоролик Пушкова.

Тем временем, на компании Facebook, WhatsApp и Twitter собираются составить административные протоколы из-за отсутствия с их стороны подтверждения локализации баз данных россиян на территории РФ.