Судом отменено решение об отстранении пловцов Андрусенко и Кудашева по антидопинговому делу

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут принять участие в Олимпиаде в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении россиянам от Игр по антидопинговому делу.

Как заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, апелляция удовлетворена, передает РИА "Новости".

14 июля стало известно, что спортсмены временно отстранены от соревнований на основании доказательств, которые были предоставлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Данные следуют из исследования материалов, извлечённых из московской антидопинговой лаборатории.

После этого министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение.

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