19 Июля 2021
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Армия и ВПК В России
новый истребитель (2021) | Фото: Ростех

"Ростех" показал фото нового истребителя

Госкорпорация "Ростех" разместила в соцсетях снимок носовой части нового истребителя.

Презентация самолета состоится на международном авиасалоне "МАКС-2021" 20 июля.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?" — говорится в подписи к снимку.

Ранее в Сети появились фотографии военного самолета в черном чехле, который отбуксировали в павильон с изображением черного шахматного коня и логотипами ростеховских компаний – ОАК и "Сухого".

Наблюдатели считают, что это может быть макет однодвигательного перспективного истребителя, производить который предполагается на экспорт.

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Теги: Ростех, истребитель, самолет



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