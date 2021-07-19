"Ростех" показал фото нового истребителя

Госкорпорация "Ростех" разместила в соцсетях снимок носовой части нового истребителя.

Презентация самолета состоится на международном авиасалоне "МАКС-2021" 20 июля.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?" — говорится в подписи к снимку.

Ранее в Сети появились фотографии военного самолета в черном чехле, который отбуксировали в павильон с изображением черного шахматного коня и логотипами ростеховских компаний – ОАК и "Сухого".

Наблюдатели считают, что это может быть макет однодвигательного перспективного истребителя, производить который предполагается на экспорт.