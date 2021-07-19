19 Июля 2021
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

Lenta.ru: полицейские избили и задержали журналистку издания

Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову.

По данным издания, ее избили сотрудники МВД. Журналистка стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых Прудах. Завьялову задержали после того, как она начала вести видеосъемку и попросила полицейских разъяснить ситуацию. Полицейские пытались не "светить" нагрудные знаки при съемке.

Правоохранители толкнули журналистку издания, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел полиции сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Женщину задержали до суда, который назначен на 19 июля. Ей грозит до 15 суток ареста или штраф до 2,5 тыс. руб.

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Теги: журналисты, полицейские, избиение



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