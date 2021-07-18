При наводнении в Бельгии погибли больше 30 человек

В Бельгии в результате наводнения погиб 31 человек, 163 числятся пропавшими без вести. Бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.

В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны, передает РИА Новости. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы.