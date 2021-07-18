Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 60%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приблизился к 60%. Считается, что такой показатель поможет справиться с эпидемией.

Данные о состоянии популяционного иммунитета обнародовал Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, передает РИА Новости.

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", - сказал он.