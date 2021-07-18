19 Июля 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 60%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приблизился к 60%. Считается, что такой показатель поможет справиться с эпидемией.

Данные о состоянии популяционного иммунитета обнародовал Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, передает РИА Новости.

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", - сказал он.

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Теги: Коллективный иммунитет, COVID-19, вакцинация



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