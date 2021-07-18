Просто летний дождь. Екатеринбург затоплен, в ТЦ из-за дождя обвалился потолок, обесточен поселок

В Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, затоплены улицы, а в ТЦ "Карнавал" обрушились конструкции потолка.

В соцсетях горожане делятся фотографиями и видеозаписями затопленных улиц. Крепко досталось микрорайону Сортировка.

Затопление на Визе - люди по пояс в воде пытаются поднять машину на эвакуатор:

В Монетном упала опора ЛЭП, поселок обесточен, сообщают очевидцы. Пока непонятно, связано ли это с дождем:

На Юго-Западе дети купаются под мощной струей из водостока

Горожане сообщают о подтоплениях на главных улицах и во дворах