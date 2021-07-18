18 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: vk.com/incekb

Просто летний дождь. Екатеринбург затоплен, в ТЦ из-за дождя обвалился потолок, обесточен поселок

В Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, затоплены улицы, а в ТЦ "Карнавал" обрушились конструкции потолка.

В соцсетях горожане делятся фотографиями и видеозаписями затопленных улиц. Крепко досталось микрорайону Сортировка.

(2021)|Фото: vk.com/incekb

Затопление на Визе - люди по пояс в воде пытаются поднять машину на эвакуатор:

В Монетном упала опора ЛЭП, поселок обесточен, сообщают очевидцы. Пока непонятно, связано ли это с дождем:

(2021)|Фото: vk.com/incekb

На Юго-Западе дети купаются под мощной струей из водостока

(2021)|Фото: Накануне.RU

Горожане сообщают о подтоплениях на главных улицах и во дворах

 

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Теги: ливень, потоп, затопление



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