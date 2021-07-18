18 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
отмена рейса (2015) | Фото:

В Пекине из-за двухдневных ливней отменены 370 рейсов

В Пекине из-за двухдневных ливней отменены 370 рейсов в двух аэропортах за сутки.

Международный аэропорт Шоуду из-за непогоды отменил 186 рейсов, еще почти 130 самолетов вылетели или были приняты воздушной гаванью с опозданием. Другой аэропорт Пекина - Дасин - также был вынужден отменить 187 рейсов, еще около 120 были задержаны или отложены, передает ТАСС.

За выходные в Пекине выпало от 50 до 100 мм осадков. По меньшей мере 40 станций метеонаблюдения зафиксировали выпадение более 150 мм осадков, сильнее всего от дождя пострадали районы Фаншань, Чанпин, Яньцин, Шицзиншань и Хайдянь - там выпало более 200 мм влаги, а в Мэнтоугоу этот показатель достиг 226 мм.

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Теги: ливень, самолет, задержка рейса



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