В Пекине из-за двухдневных ливней отменены 370 рейсов

В Пекине из-за двухдневных ливней отменены 370 рейсов в двух аэропортах за сутки.

Международный аэропорт Шоуду из-за непогоды отменил 186 рейсов, еще почти 130 самолетов вылетели или были приняты воздушной гаванью с опозданием. Другой аэропорт Пекина - Дасин - также был вынужден отменить 187 рейсов, еще около 120 были задержаны или отложены, передает ТАСС.

За выходные в Пекине выпало от 50 до 100 мм осадков. По меньшей мере 40 станций метеонаблюдения зафиксировали выпадение более 150 мм осадков, сильнее всего от дождя пострадали районы Фаншань, Чанпин, Яньцин, Шицзиншань и Хайдянь - там выпало более 200 мм влаги, а в Мэнтоугоу этот показатель достиг 226 мм.